Alla scoperta del liberty al birrificio di Induno

Luogo a metà tra arte e industria, il birrificio di Induno Olona sarà protagonista della visita guidata di sabato 15 febbraio organizzata dalle biblioteche di Mercallo e Ternate.

La gita si terrà il pomeriggio di sabato 15 febbraio e oltre allo stabilimento interesserà anche la vicina villa Magnani. La partenza è fissata per le 15.45 da Piazza Balconi a Mercallo, e alle 16.00 da Piazza Libertà a Ternate. La visita è riservata solamente ai maggiorenni. Per iscriversi alla gita ci si potrà rivolgere alle biblioteche di entrambi i comuni fino a giovedì 6 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca di Mercallo al numero 0331 968104.

Costruito negli anni ’80 del 19° secolo, il birrificio è un edificio in stile liberty capace di coniugare l’architettura alla funzionalità. Col passare degli anni, alla struttura originale – ancora riconoscibile grazie alle sue decorazioni esterne in giallo e grigio – sono stati aggiunti molti atri impianti e macchinari. Suggestiva è l’antica sala di cottura, ora utilizzata come salone di rappresentanza.

Il complesso del birrificio comprende anche villa Magnani: l’abitazione progettata nel 1903 da Ulisse Stracchini per Angelo Magnani, successore di Angelo Poretti. A distanza di pochi anni (1912), Stracchini vincerà il concorso per la realizzazione della stazione Centrale di Milano.