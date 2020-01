Il nuovo anno per la Galleria Boragno riparte da calcio, inglese e yoga

Con il nuovo anno riprendono gli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio. Nel corso della prossima settimana, in particolare, verranno inaugurati gli appuntamenti con la lettura in lingua inglese e un nuovo ciclo di incontri a cura dell’associazione Il Giardino di Athena.

Di seguito il calendario dettagliato:

Sabato 11 gennaio alle 17 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Una vita nel pallone” di Angelo Pereni, pubblicato da C.A.SA. Edizioni. L’autore, calciatore di serie A negli anni Settanta con le maglie di Catania e Palermo, ha poi proseguito la sua carriera come allenatore al seguito di Emiliano Mondonico al Torino e all’Atalanta; ha lavorato anche con il Cagliari, il Lecce e la nazionale dell’Albania. Ha inoltre tenuto conferenze e master di aggiornamento per la formazione e specializzazione degli allenatori. In questo libro racconta la sua esperienza nel mondo del calcio, visto come esperienza di vita e percorso di crescita prima ancora che dal punto di vista tecnico. L’incontro, organizzato in collaborazione con la rivista Echiliberi, sarà presentato dalla poetessa e critico letterario Annitta Di Mineo.

Mercoledì 15 gennaio alle 17 la Galleria Boragno ospiterà il primo appuntamento dell’anno con “The Book Club”, un’iniziativa della scuola di lingue Wall Street English di Busto Arsizio dedicata alla lettura in lingua inglese. L’incontro sarà dedicato alla lettura di “The curious case of Benjamin Button”, uno dei più famosi racconti di Francis Scott Fitzgerald. Ingresso libero.

Mercoledì 22 gennaio alle 21 la Galleria Boragno ospiterà il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri organizzati dall’associazione Il Giardino di Athena. Ospite d’eccezione Selene Calloni Williams, autrice di numerosi libri e documentari su psicologia ed ecologia profonda, sciamanismo, yoga, filosofia e antropologia; insieme allo scrittore e docente Gianni Vacchelli, l’esperta di Yoga Sciamanico terrà una conferenza dal tema “Ikigai. Il senso della vita”. I successivi incontri sono in programma martedì 28 gennaio, 4, 11 e 18 febbraio, sempre con inizio alle 21. Ingresso a offerta libera.