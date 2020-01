Borsano si difende dai ladri col controllo di vicinato

A seguito dei numerosi furti che stanno colpendo il quartiere di Borsano l’amministrazione ha organizzato un incontro con i cittadini al fine di proporre l’introduzione del “controllo del vicinato” che si è svolta mercoledì sera. La proposta ha trovato molti sostenitori grazie al gruppo lanciato da Emanuele Fiore nei mesi scorsi e che ha sollevato la necessità di azioni concrete per aumentare la sicurezza dei cittadini. Sarà il quinto gruppo attivo in città.

«Il sistema ha già in altri quartieri ha prodotto risultati eccellenti – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli, presente alla serata con l’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora -. Dare un servizio aggiuntivo a quello che già svolgono in maniera egregia le nostre forze dell’ordine potrebbe essere la soluzione migliore per avere un maggior controllo del quartiere e per rendere più difficile la vita di chiunque pensi di farla sempre franca».