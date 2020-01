Tutto il calcio a Varese per salutare Pietro Anastasi

Al battistero di piazza San Vittore a Varese è il giorno dell’ultimo saluto a Pietro Anastasi, il grande campione scomparso nella serata di venerdì 17 gennaio. L‘inizio della cerimonia è fissato per le 15.30 ma i varesini e i suoi tifosi lo hanno salutato anche in questi giorni alla camera ardente in Comune.

In chiesa anche Roberto Bettega

Ore 15 – In piazza è arrivato anche Roberto Bettega, storico giocatore e dirigente della Juventus. «Quando fummo insieme alla Juve Pietro era il mio compagno di camera – racconta Bettega -. Avevo solo 19 anni e lui era la persona che mi aiutava e mi tranquillizzava nel vivere una sfida che a quell’età non è facile». Sempre in piazza i presenti hanno anche ricordato a Bettega lo storico gol di tacco. «Fu proprio Pietro a farmi il cross».

La piazza gremita in attesa della cerimonia

Ore 14.45 – Mentre a palazzo Estense è stata chiusa la camera ardente di fronte al battistero di piazza San Vittore sono già in molti ad attendere il feretro per l’inizio della cerimonia funebre del campione del Varese e della Juventus.