Cgil Varese sta con le sardine: “Una preziosa occasione di partecipazione”

«Sicuramente saranno tante e tanti della Cgil presenti all’iniziativa di sabato». È una previsione e un po’ una promessa, quella di Umberto Colombo, segretario generale della Cgil Varese, in vista della “chiamata” delle Sardine varesine per sabato 25 gennaio.

«Il messaggio degli organizzatori del flashmob delle Sardine di sabato prossimo a Varese, Silvano Monticelli e Rossella Iorio, è chiarissimo: un grande invito alla partecipazione, non solo a questo evento, ma ad una partecipazione attiva in una nuova visione della politica» continua Colombo.

«Auspichiamo che questa voglia di partecipazione, soprattutto delle giovani generazioni, come pure di chi si era allontanato sfiduciato da un ruolo attivo nella vita sociale e politica, possa portare ad una discussione sul tema dei diritti civili, ma in particolare sul tema del lavoro, fondamentale per lo sviluppo del Paese e di un territorio come quello di Varese».

«Dobbiamo insistere, insieme, perché lo sviluppo dell’occupazione – conclude il segretario generale della Cgil di Varese – possa avvenire cancellando la parola precarietà e tutelando invece i diritti fondamentali e i percorsi professionali per le lavoratrici e i lavoratori, come pure i diritti e il reddito di pensionate e pensionati. Con questi valori, molti lavoratori e pensionati della Cgil saranno in piazza San Vittore sabato pomeriggio».