Sardine in piazza anche a Varese, fissata la data della manifestazione

Le Sardine della provincia di Varese, dopo l’appuntamento dello scorso dicembre nella piazza bustocca, hanno fissata la data della manifestazione nel capoluogo: saranno in piazza san Vittore a Varese sabato 25 gennaio per un flash mob fissato dalle 15 alle 16.

Al ritorno dalla piazza bolognese, luogo che ha visto nascere il movimento delle sardine e che domenica è tornata a riempirsi di attivisti, le sardine varesine si preparano ad una settimana di organizzazione per arrivare all’appuntamento del prossimo fine settimana.

Tra i primi ad aderire all’appuntamento anche l’ANPI provinciale che scrive: “i militanti ANPI, senza bandiere e striscioni dell’Associazione, come cittadini che rivendicano più democrazia e più giustizia sociale, saranno in piazza con le “Sardine” il 25 gennaio, per invogliare i giovani a riappropriarsi del proprio futuro”.