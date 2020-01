Le sardine varesine in piazza a Bologna

Anche le sardine varesine hanno voluto essere presenti al grande raduno nazionale organizzato a Bologna per la giornata di oggi, domenica 19 gennaio. Un bel gruppo quello che è partito da Varese e che si è unito alle quarantamila persone che hanno invaso Piazza VIII Agosto.

Galleria fotografica Gruppo di Varese a Bologna per la manifestazione delle sardine 4 di 15

«Abbiamo deciso di rimanere nel reale realizzando un grande evento culturale per portare idee valori tematiche – ha detto Mattia Santori dal palco – La piazza è già stracolma, già 35-40mila persone: il buon senso, la parola, il non urlare possono ancora pagare. Se riusciamo a fare tutto questo senza un soldo vuol dire che c’è tanta speranza. Siamo qui a Bologna per dire che un’alternativa c’è».

La manifestazione è iniziata nel primo pomeriggio e andrà avanti per tutta la sera con un concerto che vedrà alternarsi sul palco moltissimi artisti.