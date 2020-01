Colombo contro la pubblicità del Compro Oro: “Non rimarrà impunito”

“Non rimarrà impunito“. Il consigliere regionale leghista ed ex sindaco di Sesto Calende, Marco Colombo dichiara guerra alla pubblicità di un Compro Oro apparsa questa mattina in città.

Con un lungo post sulla sua pagina di Facebook, Colombo promette battaglia contro l’autore: “Quando ero Sindaco – scrive Colombo – ho lavorato per anni per sistemare questo tratto di strada, all’ingresso di Sesto, occupato da gentaccia che bivaccava, dalla moschea abusiva, dalle macellerie islamiche e negozi etnici vari non autorizzati o non in regola con i permessi di legge in materia. Ho speso diversi soldi dei sestesi per rifare i marciapiedi e la strada. Era tornata ad essere “normale” e alcuni privati avevano iniziato a sistemare anche i loro edifici affinché il decoro urbano fosse completo”.

“Poi arriva questo ‘fenomeno’ – continua il consigliere regionale – che senza autorizzazione e senza nessun scrupolo, una domenica mattina presto (proprio perché non sempre ci sono gli agenti di polizia locale in servizio), tappezza un negozio con insegne inguardabili e soprattutto non autorizzate. “.“Tappezza un negozio con insegne inguardabili e soprattutto non autorizzate. Se questo soggetto pensa di restare impunito, si sbaglia; già qualche settimana fa gli uffici comunali di competenza hanno fatto verbali e denunce per le scritte sui muri; domani mattina ne faranno altre e si agirà senza indugio per ripristinare la legalità, nel più breve tempo possibile, con l’ ausilio di tutte le autorità giudiziarie competenti. A Sesto si rispettano le regole e Vi assicuro che verranno rimosse a costo di andare di persona a farlo……. magari cari amici vi avviso così quel giorno saremo in tanti”.