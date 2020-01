Papa Francesco nero e antirazzista, la pubblicità del compro oro indigna i fedeli

Ci risiamo. Compro oro che sfruttano l’immagine di Papa Francesco per farsi pubblicità di dubbio gusto. Uno stile che ci ricorda quello di Mirko Rosa, noto come Mirko Oro che, pare, non sia del tutto estraneo a questa nuova catena di negozi chiamata Oro 71 Italia, promettendo di acquistare oggetti in oro ad una cifra superiore alla media del mercato.

Un lettore di Uboldo ci ha segnalato la foto di Papa Francesco con la carnagione scura e la scritta “No to Racism” che campeggia sulle vetrine del negozio di Oro 71 Italia di Uboldo, in via IV Novembre 54. «Come cristiani siamo indignati» – scrive il lettore che vede in quella foto un oltraggio al pontefice e a tutti coloro che credono nella religione cattolica.

Mirko Rosa è tornato? Questa è la domanda che viene spontanea. Un ritorno in grande stile dato che ieri mattina lo stesso Rosa si è presentato in commissariato dicendo di essere l’aggressore del 46enne di Busto Arsizio, malmenato nella sua auto lunedì 13 gennaio, a bordo della propria auto.

