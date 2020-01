Spara un proiettile irritante e poi prende a pugni un uomo, caccia all’aggressore

Questa mattina (lunedì) un uomo di 46 anni è stato aggredito in via per Samarate attorno alle 8,30. La vittima sarebbe stata colpita al volto con un’arma forse ad aria compressa, con un proiettile che avrebbe provocato anche un’irritazione alle vie respiratorie e agli occhi (con effetti simili a quelli provocati da uno spray al peperoncino) e subito dopo sarebbe stato preso a pugni sul volto. L’aggressore si è poi dileguato lasciando il ferito a terra.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica oltre ad una pattuglia del Commissariato di Busto Arsizio che ha ricostruito l’aggressione e si è messa alla caccia della persona che avrebbe agito col volto parzialmente coperto da un cappuccio e sulla pubblica via. I poliziotti avrebbero identificato l’autore dell’aggressione e le motivazioni che lo avrebbero spinto. L’uomo aggredito, infatti, sarebbe stato già denunciato dal suo aggressore per essersi appropriato di alcuni suoi mobili, durante un trasloco. Il 46enne è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso.