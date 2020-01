Coppa Italia: Mastini-Pergine, la semifinale in diretta

Prima semifinale per la Coppa Italia di hockey su ghiaccio: Mastini Varese e Pergine Sapiens si affrontano sulla pista della MeranArena dalle ore 16 di sabato 18 gennaio. Chi la spunterà affronterà la vincente di Merano-ValpEagle (match in programma alle 20) nella finalissima di domenica con ingaggio iniziale alle ore 18. Seguite e commentate la sfida tra i gialloneri e le linci all’interno del liveblog di VareseNews: per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #varesepergine su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.