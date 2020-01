Domenica 12 gennaio l’evento di chiusura della mostra di Guttuso

Una visita guidata accompagnata da uno spettacolo musicale chiuderà domenica 12 gennaio la mostra di Renato Guttuso a Varese, l’esposizione che ha attirato a Villa Mirabello decine di migliaia di visitatori in pochi mesi. Le opere del maestro di Bagheria, esposte grazie a un accordo con la Fondazione Pellin, sono l’omaggio che Varese ha voluto fare al grande artista che soggiornò per diverso tempo, realizzando alcune opere famose, proprio nella sua casa di Velate. Un tributo apprezzato da tantissime persone che in questi mesi hanno affollato la mostra: un migliaio i visitatori che hanno affollato le sale espositive domenica scorsa in occasione della prima iniziativa dei musei gratis.

Domenica 12 gennaio dunque, la grande chiusura con un evento gratuito che inizierà alle 17.30 a Villa Mirabello. In programma una visita guidata ai capolavori di Guttuso a cura di Serena Contini, curatrice della mostra. L’iniziativa sarà accompagnata da momenti musicali eseguiti dal polistrumentista Stefano Ravotti.