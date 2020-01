Due passi nel verde, tra torrenti e mulini

In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide domenica 2 febbraio, Legambiente propone due passeggiate adatte a tutti, famiglie incluse, alla scoperta di ambienti naturali e paesaggi mozzafiato delle nostre prealpi, tra piante, alberi e animali di ogni forma e dimensione che sono una vera ricchezza per la biodiversità del territorio.

“Le aree umide sono un prezioso alleato nel contrastare i cambiamenti climatici e rappresentano dei veri e propri scrigni di biodiversità” scrivono i promotori dell’iniziativa (Legambiente Varese e Valceresio e Parco regionale del Campo dei Fiori), che hanno inserito le escursioni nel progetto più ampio “Corridoi Insubrici“, il network a tutela del capitale naturale insubrico.

Domenica 2 febbraio, ore 9.30 a Viggiù

Passeggiata nel PLIS Valle della Bevera

Il ritrovo è anticipato rispetto alla partenza, alle ore 9.20 nel parcheggio di Largo della Fratellanza a Viggiù.

Si consigliano scarpe da trekking e abbigliamento comodo.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per informazioni: francemora@libero.it – 340 7995914



Domenica 2 febbraio, ore 9.45 a Varese

Passeggiata nel Parco Cintura Verde Sud Varese

Il ritrovo è per tutti in Piazza Statuto a Bizzozero alle ore 9.45 per iniziare una passeggiata nel verde che terminerà alle ore 12 con un aperitivo ai Mulini di Gurone.

Passeggiata adatta ai bambini dai 7 anni.

Si consigliano scarpe da trekking e abbigliamento comodo.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 9 febbraio.

Per informazioni scrivere a legambiente.varese@gmail.com oppure 0332 974084 – 340 4101253