Eletto il nuovo consiglio direttivo di Italia Nostra Varese

La sezione varesina di Italia Nostra dà il benvenuto al suo nuovo consiglio direttivo. I soci si sono riuniti venerdì 24 gennaio al castello di Masnago per eleggere i 13 membri che nei prossimi tre anni coordineranno i progetti dell’associazione culturale. Solo nel corso del 2019, Italia Nostra Varese ha realizzato diverse iniziative tra le quali: il restauro della “Scalea” del Sommaruga al Sacro Monte, la pubblicazione di un libro di racconti legati all’hotel Campo dei Fiori, e la collaborazione al bando europeo per il recupero del castello di Belforte guidato dal comune di Varese. Tra i membri del consiglio direttivo è stato eletto anche Andrea Spiriti, docente di Storia dell’arte all’Università dell’Insubria.

Eletto all’unanimità, Carlo Mazza è stato riconfermato come presidente dell’associazione. I quattro vicepresidenti saranno invece Bruno Bosetti, Francesco Orsi, Massimo Propersi e Andrea Spiriti. Docente ordinario dell’Università dell’Insubria, Andrea Spiriti gestirà le relazioni con università, ricerca e mondo dei beni culturali. Massimo Propersi è l’ingegnere che ha ideato l’ultimo progetto presentato al comune di Varese per la riqualificazione del castello di Belforte, e nei suoi prossimi tre anni a Italia Nostra presterà attenzione ai possibili bandi pubblici e privati dedicati a progetti di restauro sostenibile. Bruno Bosetti si concentrerà invece sulle visite culturali, mentre Francesco Orsi coordinerà relazioni pubbliche e conferenze.

«Il rettore dell’Università dell’Insubria –ha fatto sapere Andrea Spiriti– sta investendo molto sulla cultura. L’ateneo è già attivo nella ricerca archeologica e propone diverse esposizioni d’arte nella sua sede di via Ravasi a Varese. La situazione in cui versano i beni culturali in Italia è molto grave, ed è importante che ci si impegni nell’affrontare questo problema».

In totale, i 13 nuovi membri del consiglio direttivo di Italia Nostra Varese sono: Bruno Bosetti, Livia Cornaggia Medici, Anna Paola Fedeli, Carlo Mazza, Elisabetta Moneta, Francesco Orsi, Paolo Pensotti Bruni, Massimo Propersi, Diego Rossi, Giampero Soru, Andrea Spiriti, Alessandro Tamborini e Manuela Valmaggia.