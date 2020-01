Ernest “a terra”, si riorganizzano i voli per Albania e Ucraina

Enac ha messo a terra Ernest Airlines, a tutela dei viaggiatori. Stop arrivato un po’ come un fulmine a ciel sereno sul finire del 2019, gestita abbastanza bene fino all’11 gennaio, quando poi la compagnia di base a Milano Malpensa ha annunciato – ed effettivamente attuato – lo stop completo ai voli.

Ernest Airlines aveva come suo core business le connessioni tra l’Italia e l’Albania e l’Ucraina: Paesi con cospicue comunità di immigrati in Italia, ma anche con forti connessioni d’affari (lo raccontavamo qui, per quanto riguarda l’Albania).

Cosa cambierà ora? In parte il mercato si sta già ri-orientando, l’ha fatto prima ancora dello stop definitivo di Ernest. WizzAir pare abbia programmato in gran fretta i voli per l’Albania dall’Italia annunciati proprio a inizio settimana, in corrispondenza dello stop definitivo di Ernest. La low cost vola per l’Albania da Bergamo Orio al Serio, Verona, Treviso, Bologna, Pisa.

L’opzione per Orio depotenzia un po’ Malpensa, da cui comunque si può decollare con Air Panorama ed Air Albania per arrivare al “Nene Tereza” di Tirana.

Quanto all’Ucraina, Ernest volava verso la storica città di Lviv, verso la capitale Kiev e persino fino alla periferica Kharkiv. Chi ne prenderà il posto? Per ora la risposta più strutturata sembra averla messa in campo SkyUp Airlines, che però opera su Bergamo.

Comunque gli assestamenti sul mercato dell’Est Europa non sono probabilmente finiti, probabilmente altre contromosse si preparano nei prossimi mesi.