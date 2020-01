Enac mette a terra gli aerei di Ernest, Easyjet prepara una tariffa speciale

Ernest Airlines, la compagnia low cost di base a Milano Malpensa, cessa le operazioni: l’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha disposto la sospensione della licenza di esercizio di trasporto aereo a partire dal 13 gennaio 2020. Ma di fatto gli aerei sono già a terra.

Già domenica la compagnia ha cessato le operazioni, con il risultato che si sono registrati anche disagi ai passeggeri in giro per l’Italia e l’Europa (ad esempio a Napoli). La questione è seguita anche dai media di Albania, uno dei Paesi – insieme all’Ucraina – che era maggiormente servito dalle rotte dall’Italia.

Nel frattempo Easyjet ha deciso autonomamente di prevedere una soluzione alternativa a costo, per così dire, calmierato.

“Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ad Ernest Airlines e ben immaginiamo l’incertezza che i passeggeri stanno vivendo in queste ore. Per questo motivo easyJet si è resa disponibile ad offrire assistenza a chi sia in possesso di una prenotazione Ernest per viaggiare tra Milano (Bergamo e/o Malpensa) e Tirana, mettendo a loro disposizione una speciale ‘tariffa di riprotezione’ di 70 euro per tratta, incluso un bagaglio da stiva, per volare fino al 31 marzo 2020″.

Per avere accesso a questa tariffa, i passeggeri interessati devono contattare il servizio clienti easyJet e presentare il biglietto prenotato con Ernest. La tariffa sarà disponibile fino al 26 gennaio.

Il servizio clienti easyJet è raggiungibile dall’Italia al numero 199 304 213 oppure dall’estero allo +44 330 365 5030.