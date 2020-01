Ernest Airlines, i disagi dei passeggeri: «Ritardi e pessima comunicazione»

Il 13 gennaio Enac revocherà la licenza di volo a Ernest Airlines. Ma, fino ad allora, ci sono ancora diversi voli in programma, e diversi passeggeri sono preoccupati per il loro volo.

È stato così per i viaggiatori del volo del 2 gennaio proveniente da Tirana e diretto a Malpensa. Alcuni passeggeri, una volta scoperta la revoca della licenza alla compagnia – annunciata il 29 dicembre – hanno chiesto informazioni sul proprio volo, ma hanno fatto fatica a ricevere una risposta.

«Mia moglie è partita il 27 e ha preso il volo di ritorno del 2 gennaio» ci racconta Cesare Nicola -. Il 29 abbiamo scoperto della vicenda di Ernest: abbiamo cercato subito di contattarli, per capire se ci sarebbero stati problemi con il volo. Ma – denuncia – nessuno ci ha risposto al call center né alle mail. Dopo vari tentativi, abbiamo provato a scriver loro tramite Messenger (il servizio di messaggistica di Facebook, ndr), e alla fine ci hanno risposto». Il volo, previsto in partenza alle 19.10, è invece decollato alle 21.40. «Abbiamo avuto un po’ di timore in questi giorni – ammette – ma almeno è andato tutto bene».

Anche altri passeggeri hanno riscontrato lo stesso problema, oltre a quello del ritardo: «Non siamo sorpresi per il ritardo – affermano all’unisono diversi viaggiatori atterrati a Malpensa – è già capitato diverse volte con questa compagnia». Una passeggera lamenta il mancato rimborso di un volo cancellato: «Mi devono 150 euro da un anno».

Ernest Airlines ha già comunicato di voler attivare «tutte le azioni per ottenere la revoca dello stesso provvedimento», e spera di poter tornare a riattivare le proprie rotte, dirette principalmente a Tirana e Kiev. La revoca è stata fissata al 13 gennaio principalmente per permettere ai passeggeri di festeggiare il capodanno ucraino – previsto il 7 gennaio – tranquillamente.

Curiosamente, appena pochi giorni prima della revoca di Enac, la compagnia aveva annunciato cinque nuovi collegamenti da Orio al Serio per Tolosa, Minorca, Ibiza, Olbia e, sempre in Ucraina, Odessa.