Glicemia e pressione arteriosa: in Municipio lo screening gratuito

Il Comune di Besano metterà a disposizione i locali del Municipio per uno screening gratuito della glicemia e della pressione arteriosa. L’appuntamento è previsto per domenica prossima, 2 febbraio, con inizio alle ore 9 e il termine a mezzogiorno.

Chi fosse interessato ai brevi esami previsti in questi casi, deve presentarsi a digiuno presso il palazzo comunale: lo screening glicemico è di particolare importanza per scoprire l’insorgere del diabete. Si stima infatti che a quasi la metà dei soggetti diabetici adulti non sia stata diagnosticata la malattia.

L’iniziativa di Besano, per il quale il sindaco Leslie Mulas ha concesso il patrocinio, è organizzata dal comitato di Varese della Croce Rossa Italiana e della sezione varesina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ordine religioso di ispirazione cattolica che ha tra i propri obiettivi anche l’attività benefica sul territorio. I costantiniani e la Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo di intesa per organizzare eventi di questo genere che, nelle intenzioni degli organizzatori, si ripeteranno in futuro in altre località della provincia.