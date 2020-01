Come ogni anno, si svolgerá anche quest’anno dal 18 al 25 gennaio la settimana di preghiera per l’unitá dei cristiani. Titolo di questa edizione “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2). Ecco gli appuntamenti per la zona pastorale di Varese. Domenica 19 gennaio alle 11.30 divina liturgia presso la Chiesa Ortodossa Romena (Viale Europa 102 – Bosto – Varese). Sempre domenica 19 gennaio alle 15.00 rito ortodosso russo di purificazione battesimale – Lago di Ghirla in Valganna.

Domenica 19 gennaio alle 17.30 santa messa per l’ecumenismo con riflessione ecumenica all’inizio della santa messa presso la Basilica di San Vittore a Varese.

Lunedì 20 gennaio ore 20.45 tavola rotonda su “L’umanitá di Dio” presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (cripta) via Bolchini 5 Masnago (Varese). Mercoledì 22 gennaio ore 20.45 celebrazione ecumenica della parola presso la Chiesa luterana in via IV novembre 12 a Caldana di Cocquio Trevisago. Venerdí 24 gennaio ore 20.45 preghiera ecumenica presso la Chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano in via Toti 1 a Germignaga.

Sabato 25 gennaio alle 20.45 preghiera di Taizé presso la Chiesa di San Giuseppe in piazza San Giuseppe a Varese.