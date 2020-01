Lady Nanne, visite guidate e workshop

Il capolavoro per Luino ovvero il ritratto di Nanne Schrader Wiborg di Giovanni Boldini del 1903 in mostra a Palazzo Verbania si svela con visite guidate e un workshop.

Ecco il programma degli incontri.

Giovedì 9 gennaio 2020

“Lady Nanne e Giovanni Boldini”, visite guidate col curatore Federico Crimi dalle 15.00 alle 18.00 a ingresso libero.

Sabato 11 gennaio dalle 15 alle 18 “Lady Nanne tra fiori e musica”. Percorsi di visita al capolavoro e a Palazzo Verbania in collaborazione con il CAI di Luino

Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 15 alle 18.00 free entrance. Two Belle époque masterpicies: Boldini’s portrait of Lady Nanne and Palazzo Verbania

Sabato 11 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.30 si terrà “Tra segno e luce”, workshop di disegno dal vero di abiti e gioielli Art Nouveau (a cura di Antonella Petese, associazione Albero D’Oro) a ingresso libero su prenotazione al numero dell’infopoint 0332.530019 (materiale didattico non incluso).

L’incontro è gratuito, è destinato a un numero massimo di 14 partecipanti ed è aperto sia ai principianti sia ad allievi con esperienza.

A ogni allievo è richiesto: un foglio ruvido Fabriano F4 misura 33×48 200gsm, matita 2b, gomma bianca e pastelli ( matite colorate e/o pastelli pressati).

L’incontro prevede la realizzazione di una copia dal vero di modella in posa. La donna indosserà capi d’abbigliamento e gioielli in stile belle époque sulla falsariga del ritratto di Lady Nanne Schrader. Segno e luce saranno i due elementi su cui focalizzare l’attenzione nella ricerca di un tratto fluido e rapido immerso in un’atmosfera fatta di luce e di scintillanti gemme e pietre preziose.

