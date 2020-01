L’inaugurazione della nuova palestra: “L’abbiamo fatto tutti, per Cardano”

«Un percorso molto lungo. Ma alla fine, grazie al lavoro di tutti, anche dei nostri ragazzi, ce l’abbiamo fatta». Era visibilmente soddisfatto Luciano Milani. Il presidente della Pallacanestro Cuoricino ha finalmente visto realizzata la nuova palestra che ospiterà le partite in casa della sua squadra.

Il progetto, come ha ricordato Milani, era partito più di due anni fa, con la vecchia amministrazione che ha approvato la delibera; dopo il bando, il 20 settembre 2019 il comune ha firmato la convenzione con la società per poter utilizzare l’impianto per sei anni. Un impegno delle due amministrazioni che si sono succedute, entrambi presenti per l’occasione: il nuovo corso con il sindaco Maurizio Colombo e l’assessore allo sport Angelo Marana, il vecchio con l’ex primo cittadino Angelo Bellora e Vincenzo Proto, ora consigliere di opposizione.

Nessuno ha voluto mettere la propria bandierina sull’obiettivo raggiunto. Bellora ha ricordato che «quando le cose si fanno bene, con volontà, sono come un treno a cui si agganciano i vagoni in corsa: non importa chi conduce. Non è importante dire “io ho fatto questo”, o “io l’ho finito”, ma poter dire “lo abbiamo fatto tutti“».

Marana dal canto suo ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nello sport, sottolineando che a breve «bisognerà fare un intervento di manutenzione al palazzetto. È un settore che non si può trascurare: lo sport è un volano per l’aggregazione dei più giovani».

Milani ha voluto sottolineare gli sforzi per arrivare a questo risultato: «Dal 20 settembre a oggi è stata una corsa a ostacoli. Siamo partiti con i lavori il 18 dicembre e, pochi giorni dopo, ha cominciato a entrare l’acqua nella struttura a seguito di un temporale. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta».

I lavori hanno riguardato il nuovo pavimento, l’installazione di nuove luci led, l’impianto elettrico e l’imbiancatura, messa a dura prova dalle intense piogge. Il peso dei nuovi materiali portati dai camion è stato più di 10 tonnellate.

Anche il dirigente scolastico Giuseppe Reho, dal settembre 2019 alla guida dell’Istituto Montessori che gestisce la palestra, si è detto felice del lavoro compiuto: «Ho aiutato Luciano (Milani, ndr) fin da subito, di fatto traducendo quello che mi comunicava in circolari scolastiche. Quanto è stato fatto rappresenta un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato. Noi, come scuola, ne avremo cura».