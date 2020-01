“Hanno ripulito la provinciale, ma i sacchi sono ancora lì”

Maria Cristina ci fa una segnalazione che pubblichiamo nella speranza che la Provincia si attivi per rimuovere i sacchi lasciati a bordo strada.

“Buongiorno, vorrei farvi una segnalazione nella speranza che si possa risolvere un piccolo problema. Lungo la provinciale del lago di Varese, versante Azzate/Buguggiate, da alcune settimane sono comparsi ai lati della strada dei sacchetti viola contenenti rifiuti. La stessa tipologia di sacchetti era comparsa anche lungo la strada che sale verso Casbeno (cosiddetta “i Ronchi”).

Si tratta di rifiuti che qualcuno ha gentilmente ripulito dai lati delle strade e raccolto in modo ordinato (c’è un sacchetto ogni tot metri). Quello che vorrei segnalare è che i sacchetti viola lungo la provinciale nel tratto prima e dopo la rotonda di Azzate/Lago non sono ancora stati rimossi. Cosa si aspetta? Che qualche animale (non meglio specificato) rompa i sacchi e i rifiuti ritornino sparpagliati come prima?

Si tratta del solito problema “non è di mia competenza”? Spero possiate sensibilizzare “chi di competenza” ad agire in fretta. Inoltre vorrei dire “grazie” alla persona che si è dedicata alla raccolta: non è poca la sporcizia che ha rimosso!