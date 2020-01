A Saronno il primo vagito dell’anno

E’ nato all’ospedale di Saronno il primo bimbo del 2020. Stiamo ovviamente parlando della nostra provincia (perché la prima bimba venuta al mondo in Italia si chiama Bianca ed è nata a Roma pochi minuti dopo la mezzanotte).

È un “super bambino” di 4,830 grammi ed è venuto alla luce all’1.41 di oggi, 1° gennaio 2020; i suoi genitori sono di origine pakistana. Segue Gallarate con un’altra bimba nata all’1.48 e quindi Tradate: Gabriele è venuto alla luce alle 3.42 della notte scorsa.

Il bilancio dei tre punti nascita di Varese, Tradate e Cittiglio

In totale, nel 2019, i nati nei tre punti nascita sono stati 3915, senza sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente – spiega in un comunicato l’ASST dei Sette Laghi . 76 i parti gemellari, 231 quelli avvenuti pretermine, tutti registrati (sia i gemellari che i pretermine) all’Ospedale Del Ponte di Varese.

“Sono davvero soddisfatto per questi numeri – commenta il professor Massimo Agosti, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASST Settelaghi – In un contesto di calo delle nascite, la nostra ASST conferma i dati dell’anno precedente. Significa che i nostri punti nascita restano attrattivi. E’ una conferma importante del buon lavoro svolto da tutti i nostri operatori e uno sprone, al tempo stesso, per fare ancora meglio e meritare sempre di più la fiducia dei genitori”.

“Ringrazio tutte le mamme e i papà che nel 2019 hanno scelto i nostri reparti per far nascere i loro figli – commenta ancora il professor Fabio Ghezzi, direttore della Rete Integrata materno-infantile – I quasi 4000 bimbi nati nello scorso anno sono per noi uno stimolo per continuare a migliorarci e fornire cure e accoglienza sempre migliori. Nel 2020 abbiamo già in cantiere diversi progetti che riguardano sia l’assistenza alla donna in gravidanza, sia quella dopo il parto”.

Questi nel dettaglio i numeri registrati nelle tre strutture.

All’ospedale del Ponte sono state 2818 le nascite nel 2019: 1424 maschi e 1394 femmine. I neonati stranieri 340. Gli ultimi tre nati del 2019 sono due femmine, alle 13.58 e alle 14.25, con i genitori di Induno Olona e Gavirate e un maschietto di Gallarate, alle 14.49. Il primo nato, oggi, 1 gennaio, ore 7.03, è un maschio, comune di residenza Fagnano Olona.

All’ospedale Galmarini di Tradate, 525 i nati nel 2019: 268 maschi e 257 femmine, 340 i bimbi stranieri. Gli ultimi tre nati del 2019 sono maschi: il 29 dicembre, alle 20.53; il 30 dicembre, ore 1.54 e, martedì 31 dicembre, alle 10.34. I bimbi sono rispettivamente di Tradate, Malnate e Cairate. Il primo nato, oggi, 1 gennaio, Gabriele è di Tradate.

All’ospedale Luvini di Cittiglio 572 i nati nel 2019, di cui 296 maschi e 276 femmine: 96 gli stranieri. Gli ultimi tre nati del 2019: il 30 dicembre, ore 4.52, un maschietto di Cunardo, il 31 dicembre, alle 2.45 una femmina di Varese e alle 12.31 un maschio, di Ispra. Per quanto riguarda invece i nuovi arrivi oggi, 1° gennaio, non ci sono registrate nascite.