Settebello eliminato, termina ai quarti l’Europeo per Nicosia e Dolce

Il Settebello campione del Mondo in carica non si ripete a livello continentale e viene eliminato ai quarti di finale degli Europei che si stanno svolgendo a Budapest.

La selezione italiana è stata battuta 10-8 dal Montenegro e saluta anzitempo la lotta per le medaglie con una buona dose di amarezza.

Per i due azzurri del Banco Bpm Sport Management Gianmarco Nicosia e Vincenzo Dolce terminerà quindi con una posizione dal quinto posto in su la prima esperienza europea con il Settebello. Oggi gli azzurri affronteranno la Russia per il quinto posto.

Domani le semifinali Montenegro – Ungheria e Spagna – Croazia.

E’ terminata ai quarti di finale anche l’Europeo del Setterosa, sconfitto 13-7 dalla Russia.