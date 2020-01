Uboldo, rimossa la foto che ha indignato i fedeli

È stata rimossa la foto di Papa Francesco con il volto nero e la scritta “No to racism” affissa all’esterno del negozio di Compro Oro della catena Oro 71 Italia di Uboldo, in via IV Novembre 54.

Avvertite dal sindaco di Uboldo Luigi Clerici, a sua volta contattato da parecchi cittadini, nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio sono intervenute le forze dell’ordine: hanno contattato la proprietaria che ha dichiarato “di non essere a conoscenza di chi possa aver affisso il manifesto senza autorizzazione” e di “voler sporgere denuncia contro ignoti”.

Una versione difficile da credere, visto che la stessa foto (peraltro evidentemente marchiata col nome della catena) compare sul sito della suddetta società e che il dipendente al lavoro nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio, dal citofono del negozio (non ha voluto aprirci la porta, ndr) ha detto che per conoscere le motivazioni della campagna pubblicitaria avremmo dovuto contattare la direzione a Cinisello Balsamo, chiamando i numeri presenti sul sito.

Fatto sta che la foto che ha creato scandalo e indignazione a Uboldo e non solo è stata rimossa dopo l’intervento del comandante della Polizia Locale intercomunale di Origgio e Uboldo Alfredo Pontiggia.