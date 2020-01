Un compleanno “glamour” per la Valigeria Ambrosetti

La Valigeria Ambrosetti, storico negozio di pelletteria di Varese nato nel 1930, festeggia il traguardo dei 90 anni. E la nuova generazione social, capitanata da Paolo Ambrosetti, non poteva “lasciar passare” l’anniversario con dei semplici festeggiamenti.

La quarta generazione degli “Ambro” ha infatti deciso di coinvolgere clienti e simpatizzanti del negozio in festeggiamenti che si svolgeranno durante tutto l’anno 2020: con edizioni speciali e beneficenza, sfilate e collaborazioni con le realtà sportive del territorio, contest sui social, un party e tanto altro.

Durante una presentazione/aperitivo a base di prodotti del territorio a cura dello Chef Alessio D’Alberto, dell’Osteria D’Alberto di Brissago Valtravaglia, paolo Ambrosetti e il suo staff hanno annunciato tutti gli eventi speciali dell’anno.

UNA BORSA E UNA VALIGIA PER L’ANNIVERSARIO, A FAVORE DEL PARCO GIOIA

Alessio D’Alberto, chef del territorio emergente

E’ grazie alla collaborazione con i marchi Alviero Martini 1a Classe e Bric’s Milano che valigeria Ambrosetti potrà presentare due articoli in tiratura limitata per il 90esimo: una shopping bag e un trolley cabina.

La shopping bag Alviero Martini sarà presentata il 17 aprile, nell’ambito della Varese Design Week. Il Trolley Bric’s invece, sarà protagonista il 23 maggio durante l’evento dedicato alle vacanze estive, in cui la Blogger Elena Dossi mostrerà inoltre il corretto modo di fare una valigia.

Alcune rappresentanti della Varese Design Week

Il ricavato della vendita di questi due prodotti sarà devoluto in beneficenza: obiettivo la creazione del Parco Gioia inclusivo di Villa Mylius.

I giorni 21 Marzo e 17 Ottobre saranno dedicati alle sfilate in negozio con la presentazione delle nuove collezioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno 2020: dieci modelle si alterneranno sul red carpet allestito in Valigeria Ambrosetti indossando i modelli di borse più importanti del momento.

In primavera infine sarà lanciato un contest in cui saranno in palio due ingressi al Party esclusivo finale, organizzato in località segreta, che sarà l’apice dei festeggiamenti per il novantesimo compleanno del negozio.

DALLA PALLACANESTRO VARESE AI GORILLA’S: UN ANNIVERSARIO SPORTIVO

Ambrosetti continuerà la collaborazione con Pallacanestro Varese portata avanti negli anni scorsi: dall’inizio della stagione, durante le partite casalinghe, cinque loro hostess accolgono i tifosi che decidono di assistere al match dal courtside, i comodi divanetti biancorossi posti a bordo campo.

La novità sportiva dell’anno è però la presentazione in Valigeria della stagione 2020 dei Gorilla’s Varese, la squadra cittadina di Football Americano pronta per iniziare il campionato di seconda divisione: per questo alla presentazione c’era il presidente della società, guardacaso un omonimo in valigeria: si chiama infatti Paolo Ambrosetti

I due Paolo Ambrosetti

Il giorno da segnare sul calendario è il 15 febbraio, quando si svolgerà un vero e proprio evento durante il quale si potrà assistere al “famoso” ingresso dei giocatori “in campo” negli spazi adiacenti il negozio: con tanto di musica, fumogeni e fuochi d’artificio. Per i più piccoli ci sarà invece un minicampo in via Avegno, dove potranno fare le prime prove assistiti dagli istruttori Gorilla’s.