Un incontro con De Bortoli per san Francesco di Sales

La festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, vedrà quest’anno la presenza a Varese di Ferruccio De Bortoli, editorialista e già direttore del Corriere della Sera, che parlerà sul tema: “Italia 2020, informazione, etica e responsabilità”, un tema di particolare attualità tenendo conto della rivoluzione che ha coinvolto dall’inizio del millennio il sistema della comunicazione.

All’incontro, che sarà coordinato da Gianfranco Fabi e introdotto da Walter Magni, responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Milano, parteciperà anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti.

L’appuntamento è per il 18 gennaio, giorno di San Francesco di Sales, a partire dalle 10, presso il salone dell’Oratorio San Vittore/Centro Pastorale Paolo VI, in via San Francesco 15. Seguirà alle 11, 30 la Santa Messa presieduta da monsignor Giuseppe Vegezzi, Vicario episcopale della zona di Varese.

L’evento è accreditato per la formazione permanente dei giornalisti e concluderà un ciclo di incontri sulla comunicazione che si sono tenuti presso il Convento dei frati Cappuccini di Viale Borri.

Sarà aperto a tutta la città così come la tavola rotonda, che si svolgerà venerdì 10 gennaio alle 17, presso lo stesso convento, dove saranno a confronto i responsabili dei mezzi di comunicazione varesini: giornali, radio, tv e siti web.