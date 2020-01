Uyba a Chieri con l’entusiasmo di Piccinini

Domenica 19 gennaio la UYBA scenderà sul taraflex del Pala Fenera di Chieri per la seconda giornata del girone di ritorno contro la formazione di coach Bregoli (inizio partita ore 17). (Foto Facebook -Foto Alessandra Molinari – UYBA Volley)

Dopo la bella vittoria di mercoledì contro Firenze, le farfalle sono chiamate a un altro impegno da non sottovalutare contro una formazione capace di ottime prestazioni e alla rincorsa di punti fondamentali per scalare posizioni in classifica.

Coach Lavarini dovrà fare a meno di Villani, a mezzo servizio a causa di una fastidiosa pubalgia ma si presenterà per la prima volta con Francesca Piccinini in maglia biancorossa (l’atleta toscana ha svolto il primo allenamento con le compagne e parteciperà alla trasferta piemontese).

In campo dovrebbe scendere il sestetto titolare composto da Orro in regia, Lowe opposto, Bonifacio e Washington al centro, Gennari e Herbots in banda, Leonardi libero.

Dall’altra parte della rete coach Bregoli potrà contare sulla regia di Poulter, in diagonale con l’ex Kaja Grobelna (autrice di 28 punti nell’ultimo match contro Perugia), Akrari e Rolfzen al centro, Perinelli e Guerra in banda, De Bortoli libero.

Britt Herbots è consapevole che sarà una partita impegnativa ma ha potuto studiare bene Grobelna nelle settimane trascorse in nazionale e ha chiari quali possono essere gli strumenti per contrastarla: “E’ un gennaio molto impegnativo per noi, giocheremo sempre ogni tre giorni e questa partita con Chieri sarà molto complicata. La mia connazionale Grobelna è senza dubbio uno dei principali problemi con cui ci scontreremo. Come fermarla? Ho passato con lei due settimane con la nazionale, l’ho studiata bene e so cosa dobbiamo fare per cercare di contenerla”.

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet e-work Busto Arsizio Reale Mutua Fenera Chieri: 1 Poulter, 3 Perinelli, 4 Bosio, 5 Rolfzen, 6 Lanzini (L2), 7 Enright, 8 Grobelna, 10 De Bortoli (L), 11 Laak, 12 Guerra, 18 Akrari, 19 Mazzaro, 21 Meijers. All. Bregoli, 2° Sinibaldi. Unet e-work Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 12 Piccinini, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini, 2° Musso. Arbitri: Rolla – Marotta

Il programma della seconda di ritorno:

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Igor Gorgonzola Novara (sabato 18, ore 20:30)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci

Zanetti Bergamo – Saugella Monza

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet E-Work Busto Arsizio

Imoco Volley Conegliano – Lardini Filottrano

E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Il Bisonte Firenze – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Classifica: Imoco Volley Conegliano 39; Unet E-Work Busto Arsizio 33; Igor Gorgonzola Novara 29; Savino Del Bene Scandicci 28; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 25; Saugella Monza 24; Zanetti Bergamo 18; Il Bisonte Firenze 18; Reale Mutua Fenera Chieri 18; Banca Valsabbina Millenium Brescia 16; Bosca S.Bernardo Cuneo 15; Lardini Filottrano 14; Bartoccini Fortinfissi Perugia 9; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8.