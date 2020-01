Varese punta sulla mobilità sostenibile, fino a 300 euro per l’acquisto di bici elettriche

Il Comune di Varese punta sulla mobilità sostenibile e mette a disposizione 30 mila euro per sostenere i cittadini che acquisteranno una bicicletta a pedalata assistita. È stato pubblicato il bando sull’assegnazione di contributi economici per chi sceglie mezzi di mobilità alternativa sostenibile per uso urbano non sportivo. L’iniziativa permetterà a quanti risiedono e lavorano in città di beneficiare del rimborso del 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 300 euro a testa.

«Scegliamo questi importanti incentivi – sostiene l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – per incoraggiare l’acquisto di mezzi nuovi a basse emissioni da utilizzare negli spostamenti casa-lavoro. L’obiettivo è promuovere una mobilità alternativa all’interno del territorio comunale, anche al di fuori degli spostamenti lavorativi, e creare una relazione positiva su questi temi con i cittadini. Vogliamo confermare l’attenzione alle politiche green più innovative, in linea con le esperienze europee che puntano a migliorare la mobilità delle città».

Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche di almeno 16 anni di età residenti nel comune di Varese e che siano titolari di un rapporto di occupazione a tempo indeterminato, o a tempo determinato di almeno un anno, con sede di lavoro nella stessa Città Giardino. Per i liberi professionisti titolari di partita IVA, invece, occorrerà presentare un’attestazione che certifichi come la sede operativa del proprio lavoro si trovi sul territorio comunale.

Per presentare la richiesta occorrerà inviare al Comune, dalle ore 8.00 di giovedì 16 gennaio alle ore 17.00 di lunedì 17 febbraio, il modulo allegato al bando. L’invio può essere effettuato all’indirizzo urbanistica@comune.varese.legalmail.it sia con posta elettronica certificata che con posta elettronica semplice, specificando nell’oggetto “domanda contributo bando biciclette a pedalata assistita”. Le domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento delle risorse.

Quanti riceveranno la comunicazione di assegnazione del contributo potranno quindi, entro sei mesi, procedere all’acquisto del proprio mezzo. Per ottenere la liquidazione dell’incentivo sarà necessario conservare la documentazione tecnica relativa alla bicicletta acquistata e la relativa documentazione fiscale. Le modalità di rimborso sono specificate nel bando.

La richiesta può essere presentata solo da persone fisiche maggiorenni. A ogni richiedente potrà essere concesso un solo contributo di acquisto; unica eccezione nel caso in cui il richiedente presenti la domanda anche a nome e per conto di uno o più figli minorenni di età superiore a 16 anni. In tal caso potrà essere erogato il contributo per sé e per ciascuno dei figli minorenni.