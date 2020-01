Verbano frenato, il Busto 81 si fa sotto

Ripartono i campionati di Eccellenza e Promozione e arrivano subito i primi risultati inaspettati. In Eccellenza pareggia il Verbano capolista e si vede avvicinare il Busto 81, in Promozione invece il Gavirate non sbaglia un colpo.

ECCELLENZA

L’Accademia Pavese spaventa il Verbano, passa in vantaggio e subisce il pareggio dei rossoneri di Besozzo solo nel finale di partita. Il Busto 81 sfrutta subito il mezzo passo falso della capolista battendo 2-0 la Vergiatese e portandosi a un punto dal primo posto. Non sbaglia neanche la Rhodense che rimane nelle zone altissime di graduatoria grazie al successo 3-1 a Castano Primo mentre perde terreno la Varesina, che non va oltre l’1-1 a Settimo Milanese. Risale la Vogherese grazie al 3-0 rifilato al Fenegrò, il Pavia passa 1-0 in casa della Sestese mentre l’Alcione cade 2-0 a Mariano. Tre punti anche per il Calvairate grazie al 3-2 sull’Ardor Lazzate.

CLASSIFICA: Verbano 35; Busto 81 34; Rhodense 32; Varesina 27; Vogherese 26; Alcione 24; Pavia 23; Accademia Pavese 21; Ardor Lazzate 20; Vergiatese, Calvairate, Settimo Milanese 19; Mariano 16; Sestese 14; Castanese 12; Fenegrò 9.

PROMOZIONE

Riparte subito alla grande il Gavirate che vince 2-0 a Besnate nella sfida d’alta classifica e allunga ancora in vetta: sono ora 11 i punti di vantaggio per i rossoblu. Al terzo posto si presenta il Cas grazie al colpo 1-0 in casa dell’Uboldese mentre il Meda impatta 1-1 a Lavena Ponte Tresa contro l’Olimpia. Il Morazzone riparte con un bel 3-0 in casa dell’Universal Solaro, il Magenta passa 3-1 a Vighignolo mentre l’Union Villa Cassano vince 1-0 a Gorla Maggiore. Tre punti per il Vittuone grazie al 3-2 sulla Base 96, il Fagnano cade 3-0 a Sedriano.