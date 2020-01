Wow: emozioni allo Yak #Kids

Il primo appuntamento dell’anno alla Piramide delle Bustecche è con la “Domenica dello Yak #Kids” che il 5 gennaio allo ore 17 propone “Wow”, spettacolo gratuito per famiglie adatto ai bambini a partire dai 3 anni …e per chi legge, facilmente, tra le righe!

“Wow nasce sulla carta, scritto, o meglio: disegnato. Ma è bastato un attimo per non leggerlo più, per non aver più voglia di capire che quelle erano lettere! La O e la W… usate, girate, addormentate, assaggiate, fatte incontrare. Abbiamo scarabocchiato loro attorno senza mai leggerle, per giocare anche con chi non sa leggere” scrivono gli autori nella presentazione dello spettacolo, citando la Grammatica della fantasia di Gianni Rodari.

“Questa storia è un gioco di parola – spiegano – Una danza a tre lettere che non devono essere lette. Una scomposizione grafica per emozioni. Un componimento di segni dello stupore. È uno scherzo che abbiamo fatto alla lingua scritta. È un invito alla pratica costante dell’arte dell’immaginazione!”

A portarlo in scena sarà il Teatro delle Briciole, compagnia nata nel 1976 a Parma e che ha contribuito a rivoluzionare i fondamentali del teatro per l’infanzia arrivando nel 2015 ad essere riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali come vero e proprio Centro di produzione.

In scena Giulia Canali e Alessandro Maione con Claudio Guain voce fuori campo per la regia di Beatrice Baruffini.

Ingresso gratuito ma posti limitati: prenotazioni a questo link.

Lo Spazio Yak è alla Piramide di piazza De Salvo, alle Bustecche di Varese.