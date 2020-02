Al cinema torna Harley Quinn (e non solo)

Appuntamento al cinema con Alice e il sindaco, una commedia francese che vede la regia Nicolas Pariser. La storia è quella del sindaco di Lione, Paul Théraneau, che è in crisi dopo trent’anni di politica. Per rimediare a questo problema, si decide ad assumere una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann che riuscirà a scuotere le sue certezze. Lo trovate in programma al cinema Nuovo di Varese.

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach è in programma a Filmstudio’90 di Varese. La piccola sala cinematografica propone la pellicola che vede come protagonisti Scarlett Johansson e Noah Baumbach che racconta di una coppia in crisi. Come è possibile elencare ciò che amiamo di una persona da cui ci stiamo separando?

Tra le uscite di giovedì 6 febbraio segnaliamo Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. A quattro anni dall’uscita di Suicide Squad, Margot Robbie (“C’era una volta a … Hollywood”) torna a vestire i panni di Harley Quinn e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Una commedia tra avventura e azione da non perdere.

Dall’Italia invece, arriva Il ladro di giorni per la regia di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e Augusto Zazzaro. La storia è quella di Salvo, un ragazzino di undici anni che vive con gli zii in Trentino. Il giorno della sua Prima Comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo, è suo padre Vincenzo. Salvo a stento lo riconosce, non lo vede, infatti, da sette anni, da quando due carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia. Da qui un lungo viaggio lungo l’Italia.

