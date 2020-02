Al teatro di via Dante “Un ragazzo di campagna”

Nuovo appuntamento sabato 22 febbraio alle ore 21.00 la rassegna CastellanzaIinTeatro, organizzata dall’sssociazione Amici del Teatro e dello Sport, dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza e da UILT e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, con la commedia “Un ragazzo di campagna” portata in scena dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza.

A distanza di quarant’anni dalla scomparsa (27 gennaio 1980), la Compagnia Teatrale “Entrata di Sicurezza” ricorda la figura di Peppino De Filippo rappresentando al Teatro di Via Dante una sua commedia, Un ragazzo di campagna. La commedia, messa in scena per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1931, ben rappresenta il teatro umoristico di Peppino: battute, trovate, lazzi.

Si respira aria di commedia dell’arte e la tradizione comica di una grande famiglia del teatro italiano. Un testo umoristico, a tratti farsesco, di uno degli attori comici più amati con Totò, con cui ha fatto coppia in diversi film che oggi vengono trasmessi dalla televisione e ancora fanno sorridere, e Macario.

La commedia ruota intorno alle nozze di Pasqualino e Lucia, organizzate dal fratellastro di lui, Giorgio, che, per guadagnare una consistente somma di denaro, concorda il matrimonio con il padre della futura sposa che vuol fare sposare la figlia dal carattere chiuso e difficile. Lucia, però, è innamorata di un altro, Enrico…

Da questo pretesto prende forma la commedia di De Filippo che, grazie all’invenzione di piccoli particolari ed al ritmo in cui si alternano pause espressive mosse e gesti tipici della mimica dell’attore napoletano, battuta dopo battuta arriva al finale comico. Il costo del biglietto è di € 10,00; prevendite presso Bar Fourteen Via Veneto, 19 – Castellanza