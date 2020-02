Anche Arcisate deve rinunciare al suo Carnevale

I provvedimenti per prevenire la diffusione del Coronavirus hanno costretto la Pro loco di Arcisate ad annullare il Carnevale, in programma sabato prossimo, 29 febbraio.

«Il Carnevale di Arcisate quest’anno non si farà – è il mesto comunicato dell’associazione – Come ogni anno era stato fissato per il prossimo sabato nel primo pomeriggio l’evento dedicato ai bambini che porta a sfilare carri allegorici e mascherine. Ma vista l’emergenza Coronavirus e le precauzioni messe in campo anche nella nostra regione, la festa non si farà».