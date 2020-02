“Il bosco abitato” alla Stagione dei Piccoli

Dopo il grande successo del primo appuntamento su Rodari, con 90 bambini partecipanti e una decina di piccoli rimasti in lista d’attesa nonostante gli sforzi, torna domenica 16 febbraio con “Il bosco abitato”, “La stagione dei Piccoli”, il calendario di cinque incontri di “animazioni e laboratori per bambini e adulti insieme” ospitati dal foyer del Teatro di piazza Repubblica la domenica pomeriggio in due incontri, alle ore 15.30 e alle 17.

La rassegna è nata nella fiduciosa attesa che la Città giardino, orfana del “Teatro per merenda” al Santuccio, torni ad avere una stagione teatrale per bambini vera ed è frutto della libera iniziativa del Teatro OpenjobMetis, padrone di casa, e del Teatro dei Burattini di Varese di Betty e Chicco Colombo, curatori artistici della proposta. La formula è sempre quella dell’animazione con laboratorio (seguito dal momento conviviale della merenda) dedicati ogni volta a temi diversi da affrontare insieme, bambini e genitori.

Come quelli dell’arte e dell’ambiente protagonisti de “Il bosco abitato” di domenica 16 febbraio. Betty e Chicco Colombo riproporranno qui il piccolo spettacolo nato in autunno per l’ultimo Festival di Nature Urbane 2019 sull’importanza degli alberi nella vita del pianeta e di tutto ciò che gli appartiene.

Storie, animazioni, e filastrocche a tema saranno presentati da due buffi personaggi accoglienti, molto attenti al gioco come forma di trasmissione di concetti e valori importanti per il futuro di tutti. Il gioco è tanto immersivo che nel laboratorio successivo i bambini potranno immedesimarsi nell’albero preferito, creando insieme quel “bosco abitato” che contribuisce al benessere del pianeta.

“Le storie impigliate” saranno invece protagoniste dell’incontro del 1 marzo, ispirato a diversi albi illustrati, con una scenografia tutta da sfogliare, come un libro, i cui personaggi saranno poi costruiti dagli spettatori nel laboratorio e presentati in una “passerella musicale”

La partecipazione allo spettacolo e al laboratorio costa 6 euro a bambino.

I posti sono limitati. Si consiglia quindi la prenotazione scrivendo a biglietteria@teatrodivarese.it oppure telefonando allo 0332 247897.

Gli organizzatori si riservano di poter organizzare un secondo turno nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 17, nel caso le adesioni siano numerose.