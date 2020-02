Carter, prima “sudata” in maglia biancorossa

Dopo qualche sgambata in solitaria con il preparatore Silvio Barnaba, è ufficialmente iniziata l’avventura di Justin Carter con la maglia della Pallacanestro Varese.

L’esperta ala americana ha lavorato lunedì sera per la prima volta con il resto dei compagni di squadra, tutti rientrati regolarmente dalla settimana di riposo concessa per via della lunga pausa che attende i biancorossi.

Per favorire l’innesto di Carter negli schemi della Openjobmetis, coach Attilio Caja ha provato a lungo le soluzioni offensive con difese ridotte: tante prove a 5 contro 3 con i ragazzi più giovani (Raskovic, Seck e De Vita) a svolgere la parte del difensore mentre i due quintetti (chiamiamoli senior) hanno provato a ripetizione i giochi d’attacco. L’ex sassarese – che ha preso il posto di L.J. Peak – è stato per ora schierato tra le riserve, con momentanea promozione di Natali nel gruppo titolare.

Carter, che ha 32 anni e vanta una lunga esperienza nei campionati di mezzo mondo, è apparso in buona forma fisica nonostante non giochi una partita ufficiale da inizio dicembre, in Francia. Buona mano dall’arco, fisico scattante ma non troppo possente: in questo senso quindi la Openjobmetis ha perso qualcosa rispetto a Peak, più alto e pesante del sostituto.