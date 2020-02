Chiusa l’edicola di piazza Repubblica

L’ha comunicato anche sulla pagina Facebook che aveva aperto: da oggi, 26 febbraio 20120, l’edicola La DieciZeroDue di piazza Repubblica è chiusa.

Il gestore degli ultimi tre anni, Ada Tattini, lo comunica “con la croce nel cuore” in un post che ringrazia i clienti e i lettori, e annunciando il fatto che l’intenzione è di riaprirla, semplicemente con un altro gestore. «Mi sto dando da fare anch’io con la proprietà perchè ci sia un ricambio, ci sono state in questo senso delle manifestazioni di interesse».

Ada, che nel frattempo è tornata a studiare – è tra i primi iscritti al corso di Storia contemporanea dell’insubria – non ha rimpianti: «Mi faccio un punto di onore di averci provato: ma è non è un lavoro facile. La sostenibilità economica, come stanno le cose adesso, per me era risicatissima. Ma dò la mia disponibilità per dare una mano ad avviare una nuova gestione, per chi ne sarà interessato»