Il Città di Varese continua a vincere

Le due capoliste dei gironi di Terza Categoria continuano a non lasciare speranze alle inseguitrici e proseguono nel proprio viaggio in testa alla classifica.

GIRONE A

Il Marnate vince 2-0 in casa dell’Oratorio San Filippo e si tiene stretto il primo posto mentre la Jeraghese, grazie al 2-1 sulla Cedratese, difende la seconda piazza dall’attacco dell’Ardor che espugna 6-2 il campo dello Sparta Castronno. Pari 2-2 tra Varano Borghi e Torino Club, l’Angerese batte 3-0 l’Union Castellanza mentre termina 1-1 tra Sumirago e Orasport. Turno di riposo per la Vergherese.

CLASSIFICA: Marnate 35; Jeraghese 30; Ardor 29; Oratorio San Filippo 28; Torino Club 26; Sumirago 22; Orasport, Angerese 19; Varano Borghi 18; Vergherese 17; Union Castellanza 14; Cedratese 10; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Il Città di Varese passa 4-1 a Maccagno contro la France Sport e continua a viaggiare davanti a tutti. La Valcuviana questa volta non perde terreno battendo 1-0 il Ponte Tresa mentre il Biandronno passa 2-1 a Bisuschio. Colpi esterni per la Pro Cittiglio, 4-2 a Casbeno, e per la Casport, 2-1 a Travedona contro il Fulcro. Tre punti per il Brebbia, che batte 3-1 il Don Bosco, e per il Rancio, che regola 2-1 l’Olona.