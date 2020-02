Coronavirus, ancora truffe “del tampone“, carabinieri in allerta

Un allarme che aveva cominciato a girare all’indomani dell’emergenza Coronavirus: delinquenti con la divisa della Croce Rossa a chiedere di eseguire tamponi con l’intento di entrare in casa di anziani e rubare.

Era successo nel Lecchese e nel Comasco (fonte: Corriere della Sera) ma l’allarme aveva interessato anche alcune zone della provincia di Varese e in particolare la Valbossa (sud ovest Varese) senza che tuttavia fino a lunedì si fosse verificato alcun caso, almeno in quella zona.

È invece di oggi la notizia che in una struttura di Ternate “si è presentata una persona di sesso maschile, età apparente 58 – 60 anni, alto circa 1,70 cm, la quale indossava una camicia bianca e portava con sé una borsa arancione. L’uomo tentava di avere accesso alla struttura presentandosi come un medico dell’Asl incaricato per fare i tamponi per il coronavirus. Si sconoscono le reali finalità, trattasi verosimilmente di un tentativo di truffa“.

Questo il messaggio girato su whatsapp e che abbiamo verificato direttamente con carabinieri della compagnia di Gallarate che purtroppo hanno confermato la veridicità dell’appello: è tutto vero, e sta succedendo anche in altre zone del Varesotto.

È quindi opportuno avvisare subito il 112 qualora sconosciuti si presentassero anche con divise per eseguire esami di ogni genere.