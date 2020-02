Coronavirus, annullato il “Ballo delle Debuttanti”

A causa dell’infezione da CoronaVirus e in ottemperanza alle disposizioni governative e regionali, l’evento Ballo delle Debuttanti di Stresa 2020 e la Finalissima di “Bambini in passerella” che dovevano svolgersi a Stresa rispettivamente domenica 8 marzo e sabato 7 marzo, saranno rinviati a data da destinarsi. Sono rinviate anche le lezioni da impartire alle debuttanti previste in calendario. “Molto dispiaciuti di questa infelice coincidenza, ma importantissima per la salute di ognuno di noi, abbiamo preso la decisione più giusta e ponderata a tutela del contagio che in questi giorni si sta propagando nel nostro Paese in modo preoccupante. Confidando nella comprensione di tutti coloro che avrebbero dovuto presenziare alla manifestazione e nell’operato delle Istituzioni, ci auguriamo che questa emergenza possa risolversi nel migliore dei modi e al più presto”, spiegano gli organizzatori.