Il distretto intercomunale del commercio per rilanciare la Valle Olona

« Tutti assieme, convinti e determinati, possiamo davvero produrre risultati utili per la Valle».

Il sindaco Paolo Mazzucchelli si unisce al coro dei primi cittadini incontrati negli scorsi mesi da Ascom Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona: anche lui accoglie con favore la proposta del presidente Rudy Collini, che individua nel Distretto intercomunale diffuso (Did) lo “strumento” in grado di rilanciare commercio, turismo e rigenerazione urbana nell’area dell’Olona.

Anche nell’incontro di giovedì 20 febbraio a Cairate, Collini ha

proposto di affidare ad Ascom il ruolo, sopra le parti, di

coordinamento e gestione del Did.”Ben venga” è il parere del

sindaco cairatese, <che sia Confcommercio a svolgere il compito di coordinamento, che si faccia carico di portare avanti i progetti in modo concreto: «Del resto – aggiunge Mazzucchelli, – sono sempre stato un sostenitore dell’importanza della sinergia tra Comuni. Cairate farà la sua parte».

Prossimo e ultimo Comune della Valle al quale la delegazione di

Confcommercio farà visita è Olgiate Olona: «Con l’incontro in

programma martedì 4 marzo – sottolinea Collini – chiuderemo il

cerchio e saremo pronti a definire il progetto con il quale

parteciperemo all’imminente bando regionale, rivolto ai Distretti

intercomunali diffusi e ai Distretti urbani del commercio. La

nostra sarà una proposta articolata in un’ottica di promozione del commercio, del turismo e dell’attrattività a 360 gradi dell’intero territorio dell’Olona. Il “disegno” coinvolge ovviamente gli otto Comuni della Valle: sino ad ora abbiamo registrato la convergenza di tutte le amministrazioni interpellate e ciò ci consente di guardare con ottimismo al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti e che ci porremo. In un momento non facile per l’economia, che coinvolge sia il commercio che gli enti pubblici, bisogna andare oltre gli ostacoli, studiando soluzioni che producano vantaggi per tutti. Il lavoro che stiamo impostando con il Did della Valle Olona, va esattamente in questa direzione».

La delegazione di Confcommercio Ascom Busto Arsizio e Medio

Olona che ha incontrato il sindaco di Cairate, era composta dal

presidente Collini, dal direttore Francesco Dallo e dai consiglieri

delegati per il Medio Olona Gianluca Colombo e Patrizia

Colombo.