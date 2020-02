“Grazie comandante”, una targa per Laudi

Il comandante della polizia locale di Azzate Carlo Laudi, recentemente andato in pensione, ha offerto un rinfresco questa mattina, martedì 11 febbraio, nella sala consiliare.

Sono stati invitati tutti i dipendenti comunali, le autorità locali, le associazioni presenti sul territorio e gli amministratori.

Il gruppo consigliare “Azzate in Valbossa” ha donato una targa di ringraziamento per l’opera svolta sul territorio in questi anni (“e una bottiglia di vino da condividere con la moglie che lo ha sostenuto in questi lunghi anni di carriera” ci tiene a precisare il capogruppo Carlo Arioli).