I negozi svizzeri Da Moreno non c’entrano con la crisi

I negozi della società Da Moreno Sa, dislocati in Svizzera, non c’entrano con la crisi che stanno attraversando quelli italiani. «Si tratta due società distinte – dice uno dei responsabili -. I nostri negozi di Gravesano, Sementina e Bodio vanno bene, soprattutto nel periodo di Carnevale che per noi è pane quotidiano».

Il legame tra le due società Da Moreno srl e Moreno sa esiste, ma solo sul piano storico. Infatti, il fondatore della famosa catena di negozi del commercio low-cost è l’attuale proprietario della società Svizzera che una volta venduto il business agli italiani, riaprì tre negozi nel Canton Ticino con la ragione sociale Da Moreno Sa.