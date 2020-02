Ieri la rapina oggi l’incidente: «Siamo in ginocchio»

«Non possiamo dire niente. Anzi, forse è meglio non dire nulla».

Una combinazione di eventi negativi, del tutto casuali, ma che a distanza di poche ore ha messo in grave difficoltà una importante attività commerciale della piccola Cadegliano Viconago fuori dal paese e lungo la direttrice della statale 233 della Valganna, la grande strada che porta da Varese al confine di stato.

Qui in una rotatoria di nuova costruzione sono sorti alcuni negozi della grande distribuzione, uno che vende sotto un famoso marchio di una catena articoli per la casa, saponi e profumi; l’altro è un supermercato della catena DPiù, un discount nato negli anni Novanta in Veneto e molto diffuso nel Nord Italia e anche in provincia di Varese.

La posizione è allettante perché lungo una strada trafficata a pochissima distanza dal confine con la Svizzera: per questo nella serata di ieri, domenica, l’incasso non era propio da due soldi: circa 8 mila euro finiti però nelle mani di due rapinatori armati di pistola che dopo il colpo hanno fatto perdere le tracce.

Un fatto grave e che da tempo non si verificava nella zona: sono anni che non si verificano rapine a mano armata di questo tenore nella zona.

Ma neppure il tempo di rimettersi in pista e completare la denuncia, che ecco un’altra doccia fredda.

Il fatto è avvenuto questa mattina con una persona che alla guida di un’auto durante una manovra ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato una porta ed è finito direttamente nel negozio.

Risultato: un uomo di 60 anni e una donna di 73 all’ospedale con lievi contusioni e un sacco di lavoro per risistemare i prodotti negli scaffali, pulire e rimuovere l’auto.

Giornate da dimenticare per «due fatti che ci hanno messo in ginocchio»