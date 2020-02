Jerago, “Non abbattete i platani di via Milano”

Sollecitiamo il Signor Sindaco Emilio Aliverti a riconsiderare il progetto approvato frettolosamente e tenuto finora pressochè “nascosto” alla popolazione.

La recente chiusura temporanea dello stesso tratto di via Milano, dovuta a cause di forza maggiore per la realizzazione della rete del gas, ha reso evidente che con la semplice previsione di un senso unico, al posto del consueto doppio senso di marcia, si può ottenere un risultato migliore e più completo con una spesa irrisoria, quale sarebbe quella necessaria per la sola segnaletica orizzontale e verticale (poche migliaia di EURO e platani salvaguardati, contro 250.000 EUR di spesa già approvata dalla Giunta Comunale).

Auspichiamo che il Signor Sindaco, dottor Emilio Aliverti, e la Giunta Comunale composta dagli Assessori Anna Carnini, Giovanna Buzzetti, Marco Pirola e Giorgio Ginelli vogliano essere ricordati in futuro non come“Attila” del XXI secolo, ma come persone accorte e disponibili a considerare idee e progetti alternativi,sensibili alla salvaguardia del verde e dell’ambiente, autentici esempi per le nuove generazioni.

Ci auguriamo davvero che i nostri Amministratori Comunali non si rivelino persone miopi, rigide ed arroccate nella difesa delle proprie scelte, solo per smarcare in modo sbrigativo le loro promesse elettorali.

Consiglieri Comunali: Salvatore R. Marino

Andrea Panfili Gianluca Rabuffetti

Jerago con Orago, 03 Febbraio 2020