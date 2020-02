La Caronnese torna al “Comunale” per un’altra sfida tosta

Un’altra sfida molto complicata aspetta la Caronnese, che torna al “Comunale” di Caronno Pertusella per affrontare il Fossano. Fischio d’inizio domenica 9 febbraio alle ore 14.30.

A campo di corso della Vittoria si troveranno di fronte la squadra di mister Roberto Gatti, quarta in classifica con 36 punti, e il Fossano, sesto a quota 32 pari merito con Sanremese, Savona e Real Forte.

Per la Caronnese sarà quindi un’altra sfida d’alta classifica contro un avversario tosto in questa prima parte del girone di ritorno. I rossoblu però dovranno fare bottino pieno per continuare a tenere aperte le ambizioni di altissima classifica.

In questo momento la capolista Lucchese ha 5 lunghezze di vantaggio su Corno e compagni, un margine che in questo campionato così equilibrato potrebbe essere recuperabile, ma per raggiungere l’obiettivo gli errori dovranno essere limitati al massimo.

PROGRAMMA: Borgosesia – Ghiviborgo; Bra – Sanremese; Caronnese – Fossano; Fezzanese – Prato; Lavagnese – Savona; Lucchese – Casale; Real Forte – Chieri; Vado – Ligorna; Verbania – Seravezza.

CLASSIFICA: Lucchese 41; Prato 40; Casale 38; Caronnese 36; Seravezza 34; Sanremese, Fossano, Real Forte 32; Borgosesia 31; Chieri 30; Fezzanese 26; Bra 24; Lavagnese 23; Vado 21; Ghiviborgo, Verbania 20; Ligorna 18.