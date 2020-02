La città è di Re Guzz e Regina Piota

Sfilando al suono delle Regale Banda fino a varcare il confine svizzero, il Carnevale Tresiano ha visto la cerimonia di consegna delle chiavi a Re Guzz e Regina Piota. Da qui fino a martedì grasso il paesino sarà in balia dei festeggiamenti.

Non sono mancati momenti di divertimento in territorio elvetico quando il Re ha recitato il suo discorso in dialetto e il sindaco, di Ponte Tresa CH, ha augurato che l’allegria carnevalesca potesse diffondersi oltre confine fino a contagiare tutti quanti, indipendentemente dal documento di identità.

Piccola sosta al rientro anche in dogana Italia dove i finanzieri hanno augurato buona festa a tutte le mascherine, che hanno poi proseguito la loro marcia per tornare al piazza Don Attilio San Giorgi.

La festa è continuata la sera di sabato nella sala polivalente di Via Colombo sulle note di Dj Roberto Franchi, anche con salamini, patatine e tanto altro.

Gli appuntamenti ripartono poi martedì 25 febbraio con la risottata a Ponte Tresa CH (presso il piazzale delle dogana) e la sfilata dei carri che partirà alle 13.30 in via Zanzi. Al termine, cerimonia di riconsegna delle chiavi al sindaco e ritorno alla normale amministrazione.