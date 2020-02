La gita della domenica? A ripulir sentieri

Cosa c’è di meglio di una domenica in mezzo alla natura? Ripulirla. È quello che devono aver pensato i volontari dell’Associazione Amici del Campo dei Fiori che ha passato la giornata del 16 febbraio in cima al monte per effettuare uno dei tradizionali momenti di manutenzione dei sentieri.

«È stato pulito il sentiero 307, quello che parte da sopra la Trattoria Irma e arriva fino al pratone della Punta di Mezzo, il sentiero non numerato che dal 307 porta all’Osservatorio ed il sentiero che porta alla Punta di Mezzo -spiega Carlo Raile, segretario dell’associazione-. Il sentiero che porta all’Osservatorio dal sentiero 307 non si presentava in buone condizioni causa i numerosi alberi caduti che ostruivano il passaggio».

Non sono stati numerosi i partecipanti, in totale una quindicina «comunque l’uscita è stata molto positiva» dicono dall’associazione.

