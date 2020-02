Il lavoro nell’arte, una domenica a museo

Il tema del lavoro è stato affrontato nell’arte fin dall’antichità e i lavoratori sono stati raffigurati in svariati modi a seconda del contesto storico e della sensibilità degli artisti. Anche le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Cicogna ospitano alcune opere in cui viene rappresentato questo soggetto.

L’incontro di domenica 9 Febbraio, a cura del Dipartimento dei Servizi Educativi Museali, sarà proprio l’occasione per andare alla loro scoperta e per approfondire come gli artisti di Palazzo Cicogna hanno rappresentato questo affascinate tema. L’appuntamento è alle ore 16.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza V. Emanuele II).

L’iniziativa è gratuita e rivolta a un pubblico adulto.