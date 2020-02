“Leo non mollare”: da Busto a Varese il sostegno a Pavoletti

“Leo non mollare!”. Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari, ha lasciato un grande ricordo a Varese grazie alla stagione disputata con la maglia biancorossa e conclusa con una salvezza ai danni del Novara “griffata” proprio dalle reti dell’implacabile bomber livornese.

Oggi il “Pavoloso” attraversa un momento difficile: quasi al termine di una lunga riabilitazione seguita a un grave infortunio ai legamenti del ginocchio, l’attaccante rossoblù ha subìto una nuova lesione alla stessa articolazione. Per Leonardo stagione finita e addio anche ai sogni di vestire la maglia della Nazionale in vista degli Europei (la convocazione sarebbe stata difficile, ma una speranza c’era…).

Tanti, negli ultimi giorni, i messaggi di solidarietà arrivati dalla nostra provincia. In modo particolare, ieri sono stati girati due video grazie all’infaticabile Marco Caccianiga (che aveva conosciuto bene Pavoletti ai tempi del Varese): il primo è stato realizzato con gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Pantani” di Busto Arsizio, impegnati in una giornata speciale insieme alla Pro Patria (QUI l’articolo); il secondo con i bambini che “studiano calcio” al centro sportivo “Magister” di Barasso. In entrambi i casi, il messaggio è forte e simpatico: «Ciao Leo, non mollare!».

E noi – la redazione sportiva di VareseNews e tutti i lettori del giornale – non possiamo che accodarci nell’incoraggiamento a un campione del calcio che, davvero, ha lasciato il segno da queste parti.